شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب هدافى الدورى المصري، بعد مباريات اليوم السبت 24 / 4 / 2021، مواصلة حسام حسن، مهاجم سموحة الذى انتقل مؤخرا لأهلى طرابلس الليبي، على القمة برصيد 9 أهداف، بالتساوى مع أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش.

بينما جاء في المركز الثانى عمر كمال مهاجم المصري البورسعيدي برصيد 8 أهداف بالتساوي مع محمد شريف مهاجم الأهلى الذى سجل هدفا في مباراة فريقه اليوم السبت أمام إنبي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ترتيب الهدافين

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

شهد الدورى المصري إقامة مباراتين، حيث واجه الأهلى خصمه إنبي وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الاتحاد السكندرى أمام نظيره بيراميدز على ستاد الإسكندرية بثنائية.

الأهلي 3 - 1 إنبي

واستعاد الأهلي الانتصارات، وحقق فوزا كبيرا على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدوري الممتاز سجل ثلاثية الاهلي، حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية فيما سجل هدف إنبي رامي صبري من ضربة جزاء.

بهذا الفوز استعاد الاهلي ذاكرة الانتصارات، بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويبقي في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر.

بيراميدز 2 – 0 الاتحاد السكندري

فاز بيراميدز على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري وافتتح التسجيل للفريق السماوى محمد حمدى في الدقيقة 45 قبل أن يضيف إريك تراورى الهدف الثانى في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

بينما تراجع الاتحاد السكندرى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 18 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.