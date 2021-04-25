شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عرض جنوب أفريقيا مع موسيماني خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمارس مسئولو الرياضة في جنوب إفريقيا ضغوطا على بيتسو موسيماني، المدير الفني، من أجل إقناعه بتولي تدريب منتخب بلاده في الفترة القادمة، في ظل بحث الاتحاد الجنوب إفريقي عن مدير فني جديد لتدريب منتخب الأولاد.

وكشف مصدر بالأهلي أن مسئولي الاتحاد الجنوب إفريقي ووزير الرياضة الجنوب إفريقي تواصلوا مع موسيماني من أجل إقناعه بقبول عرض تدريب منتخب بلاده، باعتباره أبرز الأسماء المرشحة لتدريب منتخب الأولاد، وطالبوه بالاعتذار عن الاستمرار مع الفريق الأحمر، ولكن المدرب الجنوب إفريقي لم يحسم موقفه من العرض حتى الآن.

أكد المصدر أن موسيماني لم يحسم مصيره حتى الآن، سواء بقبول العرض أو رفضه وإعلان استمراره في تجربته مع الأهلي، ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي اجتماعا مع موسيماني؛ لمعرفة موقفه من البقاء أو الرحيل لقبول عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا خلال الـ48 ساعة القادمة.

شدد المصدر على أن إدارة الأهلي متمسك ببقاء موسيماني واستكمال مشواره مع النادي، ولا توجد نية للتفريط فيه نهائيا، خاصة أنه يسير بخطى ثابتة مع الفريق الأحمر، سواء في البطولة الأفريقية أو الدوري المصري.

ولكن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، أجل موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب "بافانا بافانا"، والذي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنه مساء السبت، لخلافة المدرب السابق موليفي نتسيكي الذي أُقيل من منصبه شهر مارس الماضي، بعد الفشل في التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب جنوب أفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نبأ التأجيل قائلا: "مدرب منتخب جنوب أفريقيا الجديد، الذي كان من المنتظر الإعلان عنه السبت 24 أبريل، تم تأجيل الإعلان عنه؛ بسبب ظروف الطيران في العالم، طبقا لأزمة فيروس كورونا".

وأضاف البيان: "تم تأجيل موعد الإعلان عن المدرب الجديد للأسبوع المقبل، وسنتابعكم أولا بأول عن أي جديد في هذا الأمر".

وكانت صحيفة "سيتيزينز" الجنوب أفريقية، قد أشارت إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخبي إيران وكولومبيا، هو الأقرب لتولي المهمة.