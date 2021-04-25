شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 24 / 4 / 2021 في الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 24 / 4 / 2021 مباراتان، حيث واجه الأهلى خصمه إنبي وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الاتحاد السكندرى أمام نظيره بيراميدز بثنائية على استاد الإسكندرية بثنائية.

الأهلى 3 - 1 إنبي

عاد فريق الأهلي لسكة الانتصارات وحقق فوزا كبيرا على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الاهلي، حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبي رامي صبري من ضربة جزاء وجاءت ثلاثية الأهلي في الشوط الأول، لينجح المارد الأحمر في تفجير خطوط أنابيب إنبي رغم محاولات الفريق البترولي العودة للمباراة في الشوط الثاني، لكنه لم يسجل سوى هدف من ضربة جزاء.