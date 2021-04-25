شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح موقف محمد شريف بعد استبداله بمباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة محمد شريف لاعب الفريق مطمئنة، وأنه جاهز للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية خلال التدريبات.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد أعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إنبي أن التغييرات التي أجراها كان الهدف الأهم منها هو إراحة بعض اللاعبين.