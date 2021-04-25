شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح موقف محمد شريف بعد استبداله بمباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة محمد شريف لاعب الفريق مطمئنة، وأنه جاهز للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية خلال التدريبات.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد أعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إنبي أن التغييرات التي أجراها كان الهدف الأهم منها هو إراحة بعض اللاعبين.
وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الفريق قدم أداءً جيدًا، ونجح في إنهاء اللقاء في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه أجرى عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين، خاصة أن الفريق يخوض 8 مباريات في فترة قصيرة.
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق كانت لديه شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة إنبي كانت ردًّا على مواجهة سموحة، التي أضاع فيها الفريق العديد من الفرص المؤكدة.