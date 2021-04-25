شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بدون راحة استعدادا لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء الأحد دون راحة، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق مساء الأحد، في ظل ضيق الوقت قبل مباراة المصري المقرر إقامتها في الإسكندرية مساء الثلاثاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد بتروسبورت.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الفريق قدم أداءً جيدًا، ونجح في إنهاء اللقاء في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه أجرى عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين، خاصة أن الفريق يخوض 8 مباريات في فترة قصيرة.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق كان لديه شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة إنبي كانت ردًّا على مواجهة سموحة، التي أضاع فيها الفريق العديد من الفرص المؤكدة.