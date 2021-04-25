شكرا لقرائتكم خبر عن هدفان و2 أسيست واحتفال مؤمن زكريا.. صفحة الأهلي تبرز أرقام حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على الاحتفاء بلاعبها حسين الشحات، الذى سجل هدف التقدم الأول للمارد الأحمر، في شباك نادى إنبي، على ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية مقابل هدف.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر، عبر تويتر، صورًا للشحات وهو يحتفل بتسجيله للهدف الأول للأهلى على طريقة احتفال اللاعب مؤمن زكريا، في إشارة إلى دعمه في أزمته الصحية، وسرعان ما استعرضت الصفحة أرقام الشحات خلال المباراتين السابقتين، والتي جاءت عبارة عن هدفين و2 أسيست.

وجاءت ثلاثية الأهلي في الشوط الأول لينجح المارد الأحمر في تفجير خطوط أنابيب إنبي رغم محاولات الفريق البترولي العودة للمباراة في الشوط الثاني، لكنه لم يسجل سوى هدف من ضربة جزاء.

بهذا الفوز استعاد الاهلي ذاكرة الانتصارات، بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة، ويبقي في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر.