شكرا لقرائتكم خبر عن حازم خيرت: مكافآت ضخمة للاعبي دجلة حال الفوز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادي وادي دجلة، عن رصد مكافآت ضخمة للاعبي الفريق حال تمكنهم من الفوز ببطولة كأس مصر التي وصل فيها الفريق لدور الثمانية، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في ثمن النهائي.

وينتظر دجلة مواجهة قوية أمام بتروجت يوم 29 من أبريل الجاري في ربع النهائي وهي المباراة التي يبحث من خلالها اللاعبون عن تعويض المسيرة المتواضعة في مسابقة الدوري بحجز مقعد في دور الأربعة لمسابقة الكأس، وتعزيز فرص التتويج بالبطولة.

وقال خيرت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بالطبع ستكون هناك مكافآت ضخمة حال فوز الفريق بالبطولة، الأمر ليس مجرد تحفيز للاعبين، لأن دجلة يستهدف التتويج ببطولة كأس مصر هذا الموسم، بعد مسيرة حافلة في الكرة المصرية تجاوزت 10 سنوات منذ صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة".

ويسعى دجلة إلى نسيان السقوط المخيب أمام المقاولون العرب الجولة الماضية من الدوري، حيث حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيرة وادى دجلة بهدف دون مقابل فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أحمد الشيمى لاعب فريق المقاولون العرب هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 93 من عمر اللقاء، حيث استغل اللاعب الارتباك الدفاعى للاعبى وادى دجلة وسدد الكرة فى شباك محمد عبد المنصف.

وبهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتى وادى دجلة بالمركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.