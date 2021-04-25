شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أنهينا مباراة إنبي من الشوط الأول.. وشهيتنا كانت مفتوحة للمكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد بتروسبورت والمرحلة من الجولة الـ13 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في إنهاء المباراة في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، وأجرينا عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين».

وأضاف: «كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرًا خططيًّا. حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة».

وأكمل المدير الفني للأهلي: «كان لدينا شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة اليوم كانت ردًّا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة.. أنا فخور بفريقي، هذه هي كرة القدم، أحيانًا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة».

وأكد موسيماني أن الفرص التي أتيحت للفريق اليوم لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه عقد جلسة مع حسين الشحات قبل المباراة، وأكد له أنه لاعب كبير وأنه في ظهره، وينتظر منه المستوى الرائع الذي يقدمه، والذي يتوقعه منه الجميع، واليوم رد الشحات بشكل عملي في الملعب وأحرز هدفًا ونجح في صناعة الهدف الثاني.

وحقق الأهلي فوزًا مستحقًّا على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن مؤجلات الأسبوع رقم 13 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أهداف الأهلي حسين الشحات بعد 30 ثانية فقط من بداية المباراة، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 3، وعمرو السولية في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية، فيما سجل هدف إنبي الوحيد رامي صبري من ركلة جزاء مشكوك في صحتها رغم لجوء الحكم محمود عاشور لتقنية «فار».