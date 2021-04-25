الأهلي: لم نطلب تأجيل مباراة القمة.. وما حدث سيناريو معروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأنهم لم يطلبوا تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، لكن طلبوا من اتحاد الكرة إعادة النظر في روزنامة المباريات التي وضعها بشكل مضغوط قبل ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ليس منطقي أن يلعب فريق كل 48 ساعة، الأهلي سيخوض ربع نهائي دوري الأبطال يوم 14 مايو، واتحاد الكرة يكافئنا بضغط المباريات".

وتابع: "حتى ترتيب المباريات غير منتظم بالنسبة للفريق، فنحن حتى الآن لم نلعب أمام أسوان، ومباراة مصر للمقاصة المفترض تكون الجولة الأولى في الدور الأول لم يتم وضعها حسب ترتيبها".

وأضاف :"كان يمكن أن نطلب من أسوان لعب المباراة في القاهرة بدلًا من أسوان كما طلب غزل المحلة أن يلعب أمامنا في الدور الأول في القاهرة، ثم نخوض مباراة الدور التاني في أسوان".

ونفى أن يكون طلب تأجيل مباراة بعينها، قائلًا :"لم نطلب تأجيل مباراة القمة، لكن طلبنا إعادة النظر في الجدول، لكن السيناريو معروف هو أن يخرج كلام أن الأهلي طلب ثم يصدر كلام بأن الطلب مرفوض".