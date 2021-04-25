مدرب الأرجنتين يتحدث عن.. استدعاء ميسي للأولمبياد.. مواجهة صلاح.. وسؤاله عن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد فيرناندو بابتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأوليمبي، أن استدعاء ليونيل ميسي قائد برشلونة وسيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي للتواجد في قائمة فريقه بأولمبياد طوكيو المقبلة سيكون صعبًا.

وأشار بابتيستا في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن تواجد محمد صلاح في قائمة منتخب مصر سيزيد من قوة المنافسة في الأولمبياد، لافتًا إلى نيته القيام بتحليل الموقف جيدًا لبحث كيفية إيقاف لاعب ليفربول.

وقال مدرب الأرجنتين: "مجموعتنا في الأولمبياد صعبة للغاية، هي الأصعب بين الأربع مجموعات، لكن المنتخبات الأربعة ستتنافس للعبور من الدور الأول خاصة أن المستويات متقاربة جدًا".

وأكمل: "ما زال لدينا الفرصة لدراسة مصر وإسبانيا وأستراليا بشكل أكبر، علينا أن ندرس منافسينا بشكل أكبر من ناحية نقاط القوة والضعف في الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "كان من المفترض أن نواجه مصر وديًا وخططنا لهذه المواجهة، لكن وقوعنا في نفس المجموعة في الأولمبياد صعّب من إقامتها".

وأردف: "لم أتواصل مع أي مدرب من مدربي المنتخبات المنافسة لنا، فقط تبادلنا التحية قبل القرعة لكن لم نتحدث في أي تفاصيل تخص الفرق".

وعن استدعاء ميسي للتواجد في قائمة الفريق، فقال: "لم أتواصل معه ليكون معنا في الأولمبياد، اللاعب سيشارك في كوبا أميركا ومن المرهق بالنسبة له أن يلعب معنا بعدها، لم أحدد حتى الآن إذا كان سيتم استدعاءه أم لا، لكن الأمر صعبًا".

وأوضح: "تواصلت مع المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لتحديد اللاعبين الذين لن يعتمد عليهم في كوبا أميركا وسيكونوا متاحين لي للاستعانة بهم في الأولمبياد، الرؤية ستتضح بشكل أكبر بداية يونيو المقبل".

وحول إمكانية ضم أجويرو، فقال: "وضعه مثل ميسي تمامًا، كلاهما سيشاركان في كوبا أميركا وتواجدهما في الأولمبياد سيكون مرهق جدًا، الأولوية ستكون للمنتخب الأول بالتأكيد".

وألمح مدرب الأرجنتين لاستدعاء لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، قائلًا: "إنه مرشح للتواجد معنا في الأولمبياد وسنه قانوني للمشاركة في البطولة، لكنه يندرج تحت البند الذي وضعت ميسي وأجويرو به، سنضعه في القائمة الأولية لنا ولكن سنتحدث مع فريقه ومدرب المنتخب الأول لتحديد موقفه النهائي".

واستطرد: "استدعاء مصر لمحمد صلاح يزيد من قوة أولمبياد طوكيو، سنكون حريصين للغاية عندما نلعب ضده، وسنبحث كيف سنتمكن من تفادي خطورته أمامنا".

واختتم: "أعرف رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز جيدًا فهو صديق شخصي لي، ومن المنطقي أن أسأله عن رمضان صبحي وغيره من لاعبي مصر، لكنني أعتمد بشكل أكبر على نفسي وجهازي الفني لتحليل كل اللاعبين".