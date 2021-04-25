ضربة في صفوف الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تعرض محمد عبد الشافي لاعب فريق الزمالك للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) قبل مباراة البنك الأهلي والمقرر لها مساء الأحد ضمن حسابات الأسبوع الـ17 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك في تصريحات عبر الموقع الرسمي، أن اختبار عبد الشافي من فيروس كورونا جاءت إيجابية، حيث سيتم عزل اللاعب في منزله حتى الخضوع لاختبار جديد.

وكشف مصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" - رفض ذكر اسمه - أن اللاعب حالته جيدة، لافتًا إلى أن ظهير الزمالك يشعر ببعض الأعراض البسطية.

وكان عبد الشافي لعب مع الزمالك ضد الإنتاج الحربي مساء الخميس الماضي في لقاء حسمه الفريق الأبيض لصالحه بهدفين دون رد.

وأصبح أمام كارتيرون الحل إما الدفع بأحمد فتوح أو عبد الله جمعة في مباراة البنك الأهلي والتي ستقام على ملعب "استاد القاهرة".

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 14 مباراة حتى الآن.