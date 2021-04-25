سامي قمصان: نعاني من ضغط مباريات.. وهذا قدر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن الفريق يعانل من ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، ويحاول تفادي هذا الأمر بالدفع ببعض اللاعبين لإراحة العناص الأساسية.

وفاز الأهلي على مضيفه انبي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن مؤجلات الجولة الـ13 من دوري we المصري على ستاد بتروسبورت.

وواصل الأهلي ملاحق الزمالك متصدر جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة ولعب مباراتين أقل.

وقال قمصان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة:" كان يجب علينا استغلال كل الأخطاء التي يرتكبها الفريق الخصم، واستفدنا مما حدث في المباراة الماضية أمام سموحة".

وأضاف، أن تقدم الأهلي بثلاثة أهداف في وقت مبكر سهل مهمة الفريق، وجعل الجهاز الفني يفكر في إراحة بعض اللاعبين خلال باقي المباراة.

وتابع:"لا يوجد فريق في العالم يستطيع اللعب مباراة كل 3 ايام كما يحدث مع الأهلي، و اللاعبين صائمين وهذا الأمر يفقدهم اشياء كثيرة خلال تلك الفترة بالإضافة لضغط المباريات".

وأتم تصريحاته:" اشكر جميع اللاعبين على ما يقدموه لأن هذا قدر لاعبي الأهلي ونحترم هذا، وكنت اتمنى أن تراعي هذا الأمر من صيام وضغط مباريات".