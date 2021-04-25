عبد الحفيظ: شريف استحق ضربة جزاء مثل إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء مثلما تم احتسابها لصالح فريق إنبي.

عبد الحفيظ خرج بتصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"خرجنا من معركتين أمام الزمالك وسموحة والحمد لله على المكسب".

وتابع :"نتيجة الشوط الأول سهلت من مهمتنا".

وكان الأهلي فاز على إنبي بثلاثة أهداف لهدف حيث استطاع الفريق الأحمر تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وتحدث عبد الحفيظ عن ركلة جزاء إنبي، قائلاً :"أنا شايف أن ضربة جزاء إنبي لا ترتقي إلى ضربة جزاء".

وأنهى :"نفس هذه الفرصة كانت لمحمد شريف ولم تحتسب ركلة جزاء".

واستطاع الأهلي أن يستعيد انتصاراته المحلية مجددًا بعد الخسارة من سموحة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأصبح الأهلي يمتلك في رصيده لـ33 نقطة ليظل في المركز الثاني ويكون على بعد ثلاث نقاط من الزمالك المتصدر.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه المصري البورسعيدي مساء الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر.