"اللاعبون شعروا بالخضة".. أول تعليق من طولان على فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أنه لا يعرف سبب شعور لاعبيه بـ"الخضة" في بداية مباراة الأهلي، لافتًا إلى أنه طالب فريقه بنسيان الشوط الأول.

وأضاف طولان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي في الساعات الأولى من صباح الأحد :"بداية المباراة لم تكن متوقعة".

وتابع :"الظهيرين لا يمتلكوا الخبرة الكافية بالرغم أنني حذرت من محاولات الأهلي للقيام بهجمات عن طريق كرات طولية".

وواصل :"فريق إنبي في أول ربع ساعة لم يكن موجودًا، ولا أعرف سبب شعور اللاعبين بـ(الخضة)".

وأكمل طولان تصريحاته :"أحرزنا هدفًا في الشوط الأول وتم إلغاءه وإذا كان احتسب كان من الممكن أن نخرج بنتيجة التعادل لكن الأهلي أحرز الهدف الثالث".

وأنهى :"بين شوطي المباراة طالبت اللاعبين بتدارك أحداث الشوط الأول وبالفعل فريق إنبي سيطر على الشوط الثاني وأهدرنا العديد من الفرص".

وكان الأهلي تفوق في النتيجة على حساب منافسه إنبي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن أحداث الجولة الـ13 من مسابقة دوري we المصري.

وأصبح رصيد إنبي 24 نقطة في المركز التاسع في المقابل ارتفع رصيد الأهلي لـ33 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر.