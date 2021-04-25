موسيماني: قمنا بالرد المناسب.. كررنا مباراة الزمالك.. والتغييرات ليست خططية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه قام بالرد المناسب بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام سموحة، قائلًا أن التغييرات لم تكن خططية لكن بعد الحفاظ على الفريق.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت بالفوز 3-1 أمام انبي: "لأول مرة منذ فترة طويلة نتمكن من انهاء المباراة في الشوط الأول، تمامًا كما فعلنا أمام الزمالك، على خلاف مباريات كثيرة أخرى".

واستطاع الأهلي أن يسجل هدفين في أول 3 دقائق من عمر المباراة.

وتابع: "كان لدينا الشهية من أجل تحقيق الفوز، هذا أفضل رد على الهزيمة الماضية، وأنا فخور بفريقي على القيام بهذا الرد، أحيانًا تحتاج لهزيمة لتستفيق وتكون أفضل".

وتحدث عن التبديلات التي أجراها خلال المباراة: "التغييرات لم تكن خططية لكن من أجل الحفاظ على اللاعبين لأننا نعاني من إصابات كثيرة، لذلك قررنا استبدال السولية وأفشة، و(محمد)شريف كان يشعر ببعض الألم لذلك فضلنا إراحته".

ويلعب الأهلي المباراة المقبلة في دوري we المصري، أمام المصري البورسعيدي الثلاثاء المقبل.