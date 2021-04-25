مدرب جالاتا سراي عن مصطفى محمد.. يشبه هاجي.. ونثق به كثيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي، أن فريقه افتقد لتواجد مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال المباريات السابقة والتي غاب عنها بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأشار تريم في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لجالاتا سراي، إلى أن بداية مصطفى محمد مع الفريق تشبه كثيرًا انطلاقة الروماني جورج هاجي عندما تعاقد معه منتصف التسعينات.

وقال تريم: "عندما تواجدت في جالاتا سراي لأول مرة عام 1996 كان جورج هاجي هو أول تعاقد لي، وسجل هدفين أيضًا، نحاول استخدام كل لاعب لدينا بالشكل الصحيح".

واختتم: "مصطفى محمد هو لاعب نثق به كثيرًا، لقد غاب عن مباريات هامة وربما لكان الأمر مختلفًا لو لعب، كنا نفتقد له كثيرًا، اليوم الأمور كانت مختلفة وشكل ثنائيًا رائعًا مع يدلين".

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد عاد للمشاركة مع جالاتا سراي اليوم، السبت، ليقود الفريق للانتصار على أنطاليا سبور بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد.