بيراميدز يستعد للزمالك بهزيمة الاتحاد ودخول سباق المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا مساء اليوم السبت على حساب الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الأسبوع الـ18 من مسابقة دوري We المصري.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محمد حمدي في الدقيقة 45 من زمن أحداث الشوط الأول ثم عزز الدولي البوركيني إريك تراوري النتيجة في الدقيقة 60 من زمن أحداث المباراة.

وكاد فوزي الحناوي أن يقلص النتيجة لصالح فريق الاتحاد السكندري من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن أحداث المباراة لكن شريف إكرامي يتألق ويتصدى للكرة.

واستعاد فريق بيراميدز الانتصارات المحلية من جديد بعد التعادل في آخر جولتين ضد مصر المقاصة ثم غزل المحلة.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز ضد الزمالك مساء الأحد المقبل في إطار الجولة 19 من مسابقة دوري we المصري، حيث كان لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأصبح ترتيب بيراميدز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة حاليًا حيث يمتلك الفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين، في المقابل توقف رصيد الاتحاد السكندري عند المركز الخامس برصيد 28 نقطة.