الأهلي: استبدال شريف لشعوره بآلام في الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل الأهلي بأن استبدال محمد شريف لاعب الفريق بين شوطي مباراة انبي أتي بعدما شعر بآلام في الركبة نتيجة تدخل من أحد لاعبي الفريق البترولي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة": "اشتكى محمد شريف، من إصابة بين شوطي مباراة فريقه ضد إنبي، بالدوري العام."

وتابع: "أبلغ شريف جهازه الطبي برئاسة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، بوجود بعض الآلام في الركبة، بعد تدخل قوي مع مدافعي الفريق البترولي".

وشارك صلاح محسن في بداية الشوط الثاني بدلًا من محمد شريف.

واستطاع محمد شريف أن يسجل الهدف الثاني للأهلي في المباراة بالدقيقة الثالثة من عمر المباراة.