فيديو | شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وبيتيس في الدوري الاسباني «الأخضر يُكرس العقدة»

شاهد فيديو ملخص مباراة ريال مدريد وبيتيس في الدوري الإسباني، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن الجولة 32 من الليجا.

كرّس ريال بيتيس نفسه عقدة لريال مدريد في العاصمة الإسبانية حين اجبره على التعادل السلبي في وقت حساس من الموسم اليوم السبت، ليتسبب في إبعاده عن المنافسة على اللقب.

وكانت الفرصة قائمة أمام ريال كي يصبح على المسافة ذاتها من جاره أتلتيكو مدريد المتصدر قبل لقاء الأخير في الباسك الأحد مع أتلتيك بلباو، لكنه تعثر مجدداً على أرضه أمام بيتيس الذي لم يذق طعم الهزيمة على ملعب النادي الملكي منذ مارس 2017.

وتجمد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 71 نقطة من 33 مباراة، متأخرًا عن أتلتيكو مدريد الأول بنقطتين وللأتلتي مباراة أقل، ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 68 نقطة وله مباراتين أقل.

وكان فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يمني النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لما ينتظره الثلاثاء على أرضه ضد تشلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه واصل نزيف النقاط الذي بدأه الأسبوع الماضي بالتعادل مع خيتافي.

وفشل ريال مدريد في الوصول الى شباك بيتيس للمباراة الرابعة على التوالي في ملعبه بمدريد، وهو أمر لم يحصل في تاريخه ضد بيتيس.

والأهم أنه خسر نقطتين ثمينتين قبل ست مراحل من انتهاء الموسم، ما سيسمح لغريمه برشلونة في أن يصبح على المسافة ذاتها منه في حال خرج فائزاً الأحد من مباراته الصعبة مع مضيفه فياريال، علماً بأن النادي الكاتالوني يملك أيضاً مباراة مؤجلة ستعزز حظوظه باللقب في حال فوزه بها.

وتنتظر ريال مدريد مواجهات صعبة في الأمتار الأخيرة من الدوري إذ يلتقي إشبيلية في المرحلة الخامسة والثلاثين على أرضه ثم يحل بعدها ضيفا على غرناطة وبلباو قبل اختتام الموسم على أرضه ضد فياريال.

فيديو | شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وبيتيس

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