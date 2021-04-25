نتيجة مباراة ريال مدريد وبيتيس في الدوري الإسباني «العارضة تُبعد الريال عن اللقب»

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وبيتيس في الدوري الإسباني، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن الجولة 32 من الليجا.

كرّس ريال بيتيس نفسه عقدة لريال مدريد في العاصمة الإسبانية حين اجبره على التعادل السلبي في وقت حساس من الموسم اليوم السبت، ليتسبب في إبعاده عن المنافسة على اللقب.

وكانت الفرصة قائمة أمام ريال كي يصبح على المسافة ذاتها من جاره أتلتيكو مدريد المتصدر قبل لقاء الأخير في الباسك الأحد مع أتلتيك بلباو، لكنه تعثر مجدداً على أرضه أمام بيتيس الذي لم يذق طعم الهزيمة على ملعب النادي الملكي منذ مارس 2017.

وتجمد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 71 نقطة من 33 مباراة، متأخرًا عن أتلتيكو مدريد الأول بنقطتين وللأتلتي مباراة أقل، ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 68 نقطة وله مباراتين أقل.

وكان فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يمني النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لما ينتظره الثلاثاء على أرضه ضد تشلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه واصل نزيف النقاط الذي بدأه الأسبوع الماضي بالتعادل مع خيتافي.

ماذا حدث في مباراة ريال مدريد وبيتيس اليوم السبت؟

لم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في بداية اللقاء حيث غابت الفرص الحقيقية عن المرميين مع أفضلية ميدانية واضحة لريال لكنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي لضيفه القادم من أربعة تعادلات متتالية، حتى الدقيقة 25 حين سدد الفرنسي كريم بنزيمة كرة قوية صدها الحارس التشيلي كلاوديو برافو ببراعة على دفعتين.

وكانت هذه هي الفرصة الوحيدة الواضحة للفريقين في الدقائق الـ45، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف.

وكان ريال مدريد على مقربة من افتتاح التسجيل في بداية الشوط الثاني، إلا أن الحظ عاند الجناح الدولي البرازيلي الشاب رودريجو جوس بعدما ارتطمت تسديدة الخادعة في لعارضة عند الدقيقة 54.

وكاد بيتيس يفاجيء مضيفه الملكي بهدف التقدم لولا تدخل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي قطع الطريق على بورخا إيغليسياس الذي وجد نفسه أمام المرمى بعد تمريرة من سيرخيو كاناليس في الدقيقة 65.

واستخدم زيدان تبديلاته الخمسة بحثاً عن الوصول الى الشباك واستعان بالبلجيكي إدين هازار بعد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن شيئاً لم يتغير وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

وفشل ريال مدريد في الوصول الى شباك بيتيس للمباراة الرابعة على التوالي في ملعبه بمدريد، وهو أمر لم يحصل في تاريخه ضد بيتيس.

كما تعادل ريال مدريد سلباً في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة بجميع المسابقات، وهو نفس عدد التعادلات السلبية في 68 مباراة خاضها قبل هذه السلسلة بحسب شبكة أوبتا للاحصاءات.

والأهم أنه خسر نقطتين ثمينتين قبل ست مراحل من انتهاء الموسم، ما سيسمح لغريمه برشلونة في أن يصبح على المسافة ذاتها منه في حال خرج فائزاً الأحد من مباراته الصعبة مع مضيفه فياريال، علماً بأن النادي الكاتالوني يملك أيضاً مباراة مؤجلة ستعزز حظوظه باللقب في حال فوزه بها.

وتنتظر ريال مدريد مواجهات صعبة في الأمتار الأخيرة من الدوري إذ يلتقي إشبيلية في المرحلة الخامسة والثلاثين على أرضه ثم يحل بعدها ضيفا على غرناطة وبلباو قبل اختتام الموسم على أرضه ضد فياريال.