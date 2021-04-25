نتيجة مباراة الدحيل واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا «الصدارة تنحصر بين الفريقين»

تعرف على نتيجة مباراة الدحيل واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة، والتي استضافها الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

خيم التعادل على لقاء الدحيل القطري ونظيره استقلال طهران بنتيجة 2-2، فى المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من الاستقلال والأهلي، في حين بقي رصيد الشرطة خالياً من النقاط.

بدأ اللقاء قوياً من الفريقين مع أفضلية نسبية لفريق الدحيل الذي هدد مرمى نظيره الإيراني أولاً عبر قائده المعز علي الذي استلم كرة من الجهة اليمنى وتجاوز المدافع سيافيتش يزداني وسدد محاولة أبعدها الحارس محمد مزهري بصعوبة إلى ركلة ركنية (20).

وعاد الحارس ذاته للظهور من جديد حينما تصدى بنجاح لرأسية مهاجم الدحيل مايكل أولونغا في الدقيقة 21.

نشط فريق استقلال طهران بعد ذلك وتقدم نحو المواقع الأمامية لنظيره القطري، واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء نفذها لاعبه شيخ دياباتي بنجاح هدف السبق الأول في الدقيقة (27)، وكاد مهدي قائدي أن يعزز النتيجة لكن تسديدته القوية أبعدها الحارس صلاح زكريا إلى ركنية (37).

وفي الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء كانت هذه المرة لفريق الدحيل انبرى لها مهاجمه المميز مايكل أولونغا وسددها بنجاح على يسار الحارس الإيراني (45+3).

الشوط الثاني

بحث الدحيل عن التقدم منذ بداية الشوط الثاني، وكان له ما أراد عند الدقيقة 59 حينما ارتقى نجمه مايكل أولونغا لكرة ثابتة نفذها زميله إدميلسون جونيو وعكسها برأسه في الشباك هدف التقدم الثاني.

ولم تدم فرحة الدحيل كثيراً بعد أن توغل قائد الاستقلال فوريا غفوري من الجهة اليمنى ومرر كرة متقنة داخل منطقة الجزاء وجدت قدم زميله مهدي قائدي الذي أسكنها المرمى هدف التعادل (61).

مال الأداء بعد ذلك إلى الهدوء وانحصر اللعب في منتصف الملعب حتى جاءت الدقيقة 80 التي سدد فيها مهاجم الاستقلال شيخ دياباتي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لفريق الدحيل.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من اللقاء أي جديد على مستوى النتيجة حتى جاءت صافرة النهاية بتعادل عادل للفريقين ولتشتعل المنافسة على بطاقة التأهل عن هذه المجموعة.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الشرطة مع الدحيل، والأهلي مع الاستقلال.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس فوز الدحيل على الشرطة 2-0 والاستقلال على الأهلي 5-2، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الأحد فوز الاستقلال على الشرطة 3-0 وتعادل الأهلي مع الدحيل 1-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الاستقلال 4-3 والأهل يعلى الشرطة 3-0.