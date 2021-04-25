مدرب الهلال بعد فضيحة استقلال: “لا أخشى الإقالة”

أكد مدرب الهلال السعودي “روجيرو ميكالي” أنه لا يخشى الإقالة بسبب الخسارة المدوية التي مُني بها أمام استقلال دوشنبه الطاجكستاني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا مساء اليوم السبت.

وتعرض بطل الدوري السعودي وحامل لقب دوري أبطال آسيا 2019 لخسارة كارثية أمام استقلال دوشنبه بأربعة أهداف مقابل هدف، علمًا بأن الهلال كان السباق في التسجيل برأسية لبافيتيمبي جوميز.

وقال روجيرو ميكالي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المباراة “مباراة اليوم للنسيان، وأنا لا أخشى الإقالة من تدريب الهلال. سأواصل العمل مع الفريق حتى اللحظة الأخيرة لي هنا”.

وحاول ميكالي طمأنة جمهور الهلال بقوله “أنا المسؤول عن كل ما حدث اليوم أمام استقلال دوشنبه، لكننا لا زلنا في المنافسة، وستنستفيد من دروس مباراة اليوم. يمكننا تحقيق التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا خلال الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات”.

وختم “قمت بتبديل محمد البريك لسبب تكتيكي، وليس لأنه أصيب. قررت تغيير طريقة لعب الفريق في الشوط الثاني ولعبت بمهاجمين اثنين، ولم يكن عليّ المخاطرة بأكثر من ذلك”.

وتراجع الهلال السعودي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه.

وتقدم شباب الأهلي دبي الإماراتي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه على أجمك الأوزبكي بنتيجة 1/3 في نفس توقيت مباراة الهلال مع استقلال.