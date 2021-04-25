نتيجة مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري We «عيد ميلاد سعيد للغاية»

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 13، والتي احتفل فيها المارد الأحمر بذكرى تأسيسه الـ114، على حساب الفريق البترولي.

فاز النادي الاهلي على انبي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري We.

وسجل أهداف النادي الاهلي حسين الشحات عند الثانية (31)، ومحمد شريف في الدقيقة الثانية، وعمرو السولية عند الدقيقة (44)، بينما سجل رامي صبري هدف انبي الوحيد في الدقيقة (54).

ورفع النادي الاهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الزمالك الذي لعب مباراتين زائدتين، فيما تجمد رصيد انبي عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وأدار مباراة الاهلي وانبي الحكم المصري “محمود عاشور”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش.

وفاجأ النادي الاهلي فريق انبي بهدفين متتاليين في وقت مبكر للغاية، ففي الثانية (31)، أحرز حسين الشحات الهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة طولية في ظهر دفاعات الفريق البترولي.

وما لبث انبي حتى تلقى صدمة جديدة، بتسجيل محمد شريف الهدف الثاني لصالح الاهلي في الدقيقة الثانية، بعدما استلم تمريرة من حسين الشحات داخل المنطقة وحولها بتسديدة على الطائر سكنت شباك محمود جاد.

ونظم انبي صفوفه، وحاول تهديد مرمى الاهلي في الدقيقة العاشرة، بعدما مرر كريم فؤاد كرة وصلت إلى دينو بيتر الذي سددها قوية، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وسجل محمد مجدي أفشة هدفًا ثالثًا للنادي الاهلي في الدقيقة (11)، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل على نجم فريق انبي السابق.

ومهد دينو بيتر كرة طولية مرسلة من وسط الملعب إلى إيبوكا في الدقيقة (19) ليسددها الأخير قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وهدأ ريتم المباراة تمامًا، مع محاولات بين حين وآخر من جانب الفريقين للوصول إلى المرمى، لعل أبرزها هدف مصطفى شلبي لصالح انبي في الدقيقة (35)، والذي تم إلغاءه بداعي وجود لمسة يد.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الاول بدقيقة واحدة، ضاعف عمرو السولية الغلة بتسجيله الهدف الثالث بتصويبة صاروخية بعد تمريرة أرضية رائعة من ضربة حرة مباشرة على الطرف الأيمن نفذها أفشة بذكاء.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، ضغط نادي انبي من أجل تقليص الفارق فكان له ما أراد، حيث تحصل المدافع رامي صبري على ضربة جزاء بعد إعاقه من سعد سمير، نفذها بنفسه مسجلًا الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة (54).

وهدد انبي مرمى الاهلي من جديد في الدقيقة (62)، بعدما قابل كريم فؤاد كرة مرتدة من دفاع الاهلي داخل منطقة الجزاء بضربة خلفية مزدوجة علت العارضة.

ورد النادي الاهلي بهجمة خطيرة في الدقيقة (64) عن طريق محمود كهربا، الذي تسلم تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير بعيدة عن المرمى.

وكاد البديل طاهر طاهر يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي في الدقيقة (77)، إثر ترويضه لكرة داخل منطقة الجزاء بشكل جيد قبل أن يطلق تسديدة مرت بمحاذاة القائم.

وبعدها بدقيقة أضاع محمد مجدي أفشة انفراد صريح بالمرمى بعدما تلقى كرة طولية في ظهر دفاعات انبي، سددها بباطن القدم في جسد الحارس محمود جاد.

وفي الدقيقة (81)، تلقى حسين الشحات تمريرة من صلاح محسن على الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سددها بيمينه في الزاوية الضيقة، ولكن جاد واصل تألقه وتصدى لها ببراعة.

ومرت باقي الدقائق دون أي محاولات خطيرة على كلا المرميين، ليطلق الحكم محمود عاشور صافرة نهاية المباراة، بفوز الاهلي على انبي بنتيجة (3-1).