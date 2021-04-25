فيديو | مشاهدة اهداف مباراة بيراميدز والاتحاد فى الدوري المصري We

شاهد فيديو اهداف مباراة بيراميدز والاتحاد فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة 18 من البطولة.

حقق بيراميدز فوزاً مستحقاً أمام مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد الاسكندرية.

سجل محمد حمدي وإيريك تراوري هدفي الفوز لبيراميدز في الدقيقتين 44 و60، وجاء الهدفين من صناعة نجم اللقاء “أحمد توفيق”.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري المصري قد شهد فوزاً مثيراً للاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، سجل لزعيم الثغر عماد حمدي فى الدقيقة 44، وخالد متولي فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، بينما سجل هدف فريق بيراميدز “عبدالله السعيد” والذي أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 53.

وطالب بيراميدز بتأجيل مباراة اليوم كونه عائد من زامبيا عقب خوض لقاء نكانا يوم الأربعاء الماضي في الكونفدرالية الأفريقية وتنتظره مواجهة آخرى مع نامونجو التنزاني يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي، لكن الاتحاد المصري رفض نظراً لوضع الجدول المضغوط.