نتيجة مباراة شباب الاهلي دبي وأجمك فى دوري ابطال اسيا «عودة إماراتية للمنافسة»

تعرف على نتيجة مباراة شباب الاهلي دبي وأجمك فى دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 24-4-2021، لحساب الجولة الجولة الرابعة من دور المجموعات (المجموعة الأولي).

عاد شباب الأهلي دبي الإماراتي للمنافسة فى بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أجمك الأوزبكي بنتيجة 3-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 4 نقاط لكل من شباب الأهلي دبي وأجمك.

فاجأ فريق شباب الأهلي دبي نظيره الأوزبكي في الدقائق الأولى من اللقاء وتقدم فى نتيجة المباراة عندما أحرز هدف التقدم مبكراً عقب إرسال جلال الدين مشاريبوف كرة بينية عالية مُتقنة استلمها حارب عبد الله سهيل وسط منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليمنى زاحفة باتجاه الزاوية اليسرى البعيدة داخل الشباك (3).

وزاد الفريق الإماراتي من صدمة منافسه عندما ضاعف نتيجة المباراة بالهدف الثاني بطريقة جميلة بعد إرسال سهيل كرة عالية من ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء حوّلها سالمين خميس برأسه إلى كارلوس إدواردو الذي سددها بدوره على الطاير بضربة مقصية خلفية رائعة في الزاوية اليمنى بعيداً عن متناول الحارس سوكروب سلطانوف (11).

ونجح فريق اجمك في تقليص الفارق سريعاً بواسطة شوهرو غادوييف الذي سدد كرة قوية بقدمه اليمنى من مسافة قريبة باتجاه الزاوية اليمنى للحارس ماجد ناصر، وذلك بعد أن هيأ له ديلشود أحمدالييف الكرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء (14).

وكاد الفريق الأوزبكي أن يعادل النتيجة عندما أرسل ميرجمال قاسيموف كرة من ركلة ركنية من الجهة اليسرى حوّلها ألكسندر كاسيان برأسه ارتدت من القائم الأيسر (19).

وعاد شباب الأهلي دبي ليوسع الفارق مرة أخرى، عندما افتك مشاريبوف الكرة من المدافع بوبوربيك يولداشوف في الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ومررها عرضية إلى المتمركز أحمد الهاشمي ليسدد بقدمه اليمنى من اللمسة الأولى في الزاوية اليسرى داخل الشباك (30).

الشوط الثاني

وجاءت مجريات الشوط الثاني هادئة على عكس الشوط الأول، حيث اعتمد الفريق الإماراتي على إغلاق مناطقه الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة في محاولة للمحافظة على تقدمه.

في المقابل كانت محاولات الفريق الأوزبكي خجولة ولم تشكل أي خطورة باستثناء رأسية ألكسندر كاسيان من منتصف منطقة الجزاء التي مرّت بجوار القائم الأيسر (60).

وكاد فريق اجمك أن يحرز الهدف الثاني عندما نفذ حسني الدين غفوروف ركلة حرة مباشرة من الزاوية اليسرى خارج منطقة الجزاء ارتدت من قدم المدافع عبد العزيز سنقور لتذهب قريبة فوق مرمى الحارس ناصر إلى ركلة ركنية (87).

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع ايه جي ام كي، وشباب الأهلي دبي مع الاستقلال.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الهلال مع اجمك بنتيجة 2-2، والاستقلال مع شباب الأهلي بنتيجة 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي بنتيجة 2-0، والاستقلال على أجمك بنتيجة 3-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على الاستقلال بنتيجة 3-1، واجمك على شباب الأهلي بنتيجة 2-1.