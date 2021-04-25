نتيجة مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا «فضيحة مدوية في الرياض»

تعرف على نتيجة مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في دوري ابطال اسيا، التي أقيمت مساء اليوم السبت 24 أبريل على ملعب الأمير فيصل بن فهد، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

تعرض الهلال السعودي لفضيحة مدوية في الرياض أمام ممثل طاجكيستان المتواضع “استقلال دوشنبه” بتلقيه لـ 4 أهداف قُسموا على شوطي المباراة للاعبيّن “مانوتشيهر جليلوف ومانوتشير سافاروف”.

وكان من المثير تلقي شباك الحارس عبد الله المعيوف لهذه الرباعية بعد تقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق رأسية جميلة للهداف الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” بعد تلقيه تمريرة عرضية مُتقنة من المدافع محمد البريك داخل صندوق العمليات.

ماذا حدث في مباراة الهلال واستقلال اليوم السبت؟

انتهى الشوط الأول بتقدم استقلال دوشنبه على الهلال بنتيجة 2/1، بفضل ثنائية للاعب “مانوتشيهر جليلوف” في آخر خمس دقائق من الشوط.

وسجل جليلوف هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية جميلة داخل منطقة الستة ياردات من “أليشير جليلوف” في الدقيقة 39.

وعاد نفس اللاعب “مانوتشيهر جليلوف” ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 44 من هجمة مرتدة نموذجية قادها بنفسه مع “رستم سويروف”، قبل أن يطلق لجليلوف تصويبة صاروخية من على خط الـ 18 ذهبت على أقصى يسار الحارس عبد الله المعيوف.

مع بداية الشوط الثاني أجرى المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي أول تغييراته بإشراك اللاعب السعودي اليوناني أمير الكردي بدلاً من محمد البريك، بالاضافة إلى فواز العتريس بدلاً من هتان باهبري.

لكن الأمور ازدادت سوءًا بالنسبة للهلال بتلقيه لهدفين متتاليين عن طريق اللاعب الشاب “مانوتشير سافاروف” – صاحب الـ 19 عامًا – في الدقيقتين 49 و53 بصناعة من الثنائي لارين وسويروف.

وتسلم مانوتشير سافاروف تمريرة طولية على الرواق الأيمن من لارين ثم أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء انحرفت قليلاً لتسقط من فوق رأس الحارس عبد الله المعيوف في الزاوية البعيدة.

ومن لمسة واحدة بعد تمرير سويروف، أطلق مانوتشير سافاروف تسديدة أرضية صاروخية بالقدم اليمنى في الدقيقة 53 عانقت الزاوية اليمنى السفلية للحارس المعيوف الذي قفز عليها دون جدوى.

وبهذه النتيجة الصادمة لبطل نسخة 2019، اعتلى فريق استقلال دوشنبه صدارة المجموعة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال الثاني.

ومن حسن حظ الهلال فاز فريق شباب الأهلي دبي على نادي أجمك الأوزبكي في نفس التوقيت بنتيجة 1/3، ليصعد ممثل الإمارات إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أجمك المتذيل.

وستتسبب نتائج مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دور مجموعات دوري ابطال اسيا في تشابك الأوراق خلال الجولتين الأخيرتين، لا سيما بين الفريقين العربيين “الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي”.

شاهد اهداف مباراة الهلال واستقلال

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