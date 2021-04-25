فيديو | شاهد اهداف مباراة الهلال واستقلال في دوري ابطال اسيا «مهزلة تاريخية للزعيم»

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في دوري ابطال اسيا، التي أقيمت مساء اليوم السبت 24 أبريل على ملعب الأمير فيصل بن فهد، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

تعرض الهلال السعودي لمهزلة تاريخية أمام ممثل طاجكيستان المتواضع بتلقي شباكه لـ 4 أهداف قُسموا على شوطي المباراة للاعبيّن “مانوتشيهر جليلوف ومانوتشير سافاروف”.

وكان من المثير تلقي شباك الحارس عبد الله المعيوف لهذه الرباعية بعد تقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق الهداف الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” بعد تلقيه تمريرة من المدافع محمد البريك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم استقلال دوشنبه في النتيجة 2/1، بفضل ثنائية “مانوتشيهر جليلوف” في الدقيقتين 39 و44.

مع بداية الشوط الثاني أجرى المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي أول تغييراته بإشراك اللاعب السعودي اليوناني أمير الكردي بدلاً من محمد البريك، بالاضافة إلى فواز العتريس بدلاً من هتان باهبري.

لكن الأمور زادت سوءًا بالنسبة للهلال بتلقي هدفين متتاليين عن طريق اللاعب الشاب “مانوتشير سافاروف” – صاحب الـ 19 عامًا – في الدقيقتين 49 و53 بصناعة من الثنائي لارين وسويروف.

وبهذه النتيجة اعتلى فريق استقلال دوشنبه صدارة المجموعة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال الثاني.

ومن حسن حظ الهلال فاز فريق شباب الأهلي دبي على نادي أجمك الأوزبكي في نفس التوقيت بنتيجة 1/3، ليصعد ممثل الإمارات إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أجمك المتذيل.

وستتسبب نتائج مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دور مجموعات دوري ابطال اسيا في تشابك الأوراق خلال الجولتين الأخيرتين، لا سيما بين الفريقين العربيين “الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي”.

فيديو | شاهد اهداف مباراة الهلال واستقلال

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