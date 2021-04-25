ريال مدريد يتعثر في سباق اللقب ويتعادل أمام بيتيس

المنامة - ياسر ابراهيم - فقد ريال مدريد نقطتين ثمينتين عقب تعادله المخيب أمام ضيفه ريال بيتيس بدون أهداف، السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".



وجاءت المباراة متوسطة المستوى من كلا الطرفين، مع تقارب كبير بنسبة الاستحواذ على الكرة، وعدد الفرص التي صنعها كل فريق أمام الآخر.



واتسمت فرص بيتيس بالخطورة الكبيرة، في وقت تمثلت أخطر محاولات الريال بهجمة قادها البرازيلي فينيسيوس جونيورز بمجهود فردي رائع، لكنه فشل في إنهائها بالطريقة الصحيحة.



وبات في رصيد ريال مدريد 71 نقطة يحتل بها المركز الثاني بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي لعب مباراة أقل، فيما رفع ريال بيتيس رصيده لـ 50 نقطة في المركز السادس مؤقتا.