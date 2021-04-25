الامارات | العنبري: لم أطلب من لاعبي الشارقة الدفاع فقط.. والتعادل أفضل من الهزيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: لم أطلب من لاعبي الشارقة الدفاع فقط.. والتعادل أفضل من الهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ مهاجم الشارقة، محمد خلفان، فريقه من الخسارة بهدف نظيف أمام باختاكور الأوزبكي، أول من أمس، بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86، قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي، وذلك ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليحصد الشارقة نقطة ثمينة بعدما كان قريباً من الخسارة الأولى.

ورغم التعادل، حافظ الشارقة على صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه تراكتور الإيراني، الذي رفع رصيده إلى ست نقاط، بعد فوزه بهدف نظيف على القوة الجوية العراقي، في حين رفع باختاكور رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، وبقي القوة الجوية رابعاً بنقطتين فقط.

ونفى مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، في المؤتمر الصحافي، أن يكون طلب من اللاعبين الدفاع فقط، لكنه شدد على أنهم تأثروا بالمجهود الذي بذلوه في لقاء الجولة الثالثة أمام الفريق نفسه، وحين فازوا برباعية، وتابع: «النتيجة تعد جيدة في ظل الظروف الحالية للفريق، والتعادل في تقديري نتيجة إيجابية، لأنه أفضل من الهزيمة».

ورداً على سؤال عما إذا كان طلب من اللاعبين التركيز على الدفاع بدلاً من المبادرة بالهجوم خلال المباراة، أكد أنه طلب منهم اللعب بطريقة متوازنة.

وبات أمام الشارقة أكثر من سيناريو لحصد بطاقة التأهل للدور الثاني، من ذلك الفوز في مباراتيه المقبلتين، أمام تراكتور الإيراني والقوة الجوية العراقي على التوالي، وحصد النقاط الست، ورفع رصيده إلى 14 نقطة والتأهل مباشرة من دون الحاجة إلى أن تخدمه نتائج الفرق الأخرى، أو الفوز في مباراة واحدة والتعادل في الأخرى بشرط تعثر الفريق الإيراني.

وعانى الشارقة في هذه المباراة غياب التركيز والتنظيم الجيد، وبدا بعض اللاعبين في حالة إعياء وإرهاق، بسبب ضغط المباريات واللعب المتواصل، بعدما خاضوا أربع مباريات في أقل من 10 أيام.

ورغم أن المباراة كانت تتجه لمصلحة الفريق الأوزبكي، الذي تقدم بهدف السبق في الدقيقة 59، عن طريق لاعبه إيرين ديرديوك، إلا أن التغييرات التي أجراها عبدالعزيز العنبري في الشوط الثاني، بدخول سيف راشد وإيغور كورنادو، في أول ظهور له في هذه البطولة، والمهاجم الصاعد محمد خلفان، صاحب هدف التعادل في مرمى الفريق الأوزبكي، قلبت الموازين لمصلحة الشارقة، وأعادته إلى أجواء البطولة مجدداً.

وعن الطريقة التي سيلعب بها أمام تراكتور، قال العنبري إنه سيأخذ فرصة للتفكير في أسلوب مواجهة الفريق الإيراني، خصوصاً مع عودة عدد من المصابين، بينهم الثنائي إيغور والمدافع الحسن صالح.

من جانبه، أكد مدرب باختاكور، بيتر هوستير، في المؤتمر الصحافي، أن الطريقة التي تصرف بها الحكم المساعد لحظة تسجيل الشارقة لهدف التعادل، عن طريق البديل محمد خلفان، تسببت في إرباك لاعبيه، بعدما توقف لاعبو الدفاع عن اللعب.

وأشار إلى أن فريقه متمسك بحظوظه في التأهل، رغم صعوبة المباراتين المقبلتين.

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