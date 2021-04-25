الامارات | النصر يهزم «غلف إف سي» ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم «غلف إف سي» ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز النصر على فريق «غلف إف سي» بنتيجة هدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس، في استاد آل مكتوم، أحرز هدف «العميد» اللاعب البرازيلي المقيم كايكي، وهي المباراة الودية الأولى لـ«العميد» خلال فترة التوقف، إذ يستعد الفريق لعودة مباريات دوري الخليج العربي.

وذكر المركز الإعلامي للنادي أن الفريق يخوض تدريباته اليومية عقب صلاة التراويح دون وجود أي غيابات، استعداداً للاستحقاقات المقبلة المهمة، منها ثلاث مباريات للفريق في بطولة الدوري، ويبحث فيها عن وجوده في مربع الكبار، إضافة إلى نهائي كأس رئيس الدولة، الذي سيجمع النصر مع شباب الأهلي يوم 16 مايو المقبل.

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