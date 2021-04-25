الامارات | تين كات: حققنا الأهم في مباراة الريان.. ولاعبونا مرهقون

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: حققنا الأهم في مباراة الريان.. ولاعبونا مرهقون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد الوحدة لخدمات اثنين من لاعبيه في مباراة بيرسبوليس الإيراني، التي تجرى عند الـ6:30 من مساء غد، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا المقامة في الهند.

وسيغيب إسماعيل مطر بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة، في لقاء الريان، وكذلك الظهير الأيسر أحمد راشد، لتراكم البطاقات الصفراء وتمكن الوحدة من تكرار الفوز على الريان القطري بهدف دون رد، سجله اللاعب السوري عمر خريبين من ركلة جزاء، في المباراة التي جرت بينهما، أول من أمس، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة من البطولة.

وكان إسماعيل مطر قد انفعل على مدافع الفريق القطري، ديم تراوري، بعد عرقلة تعرض لها، ليحصل على البطاقة الحمراء، فيما حصل أحمد راشد على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة.

وينوي مدرب الوحدة تين كات الدفع بالظهير الأيمن محمد برغش في مركز الظهير الأيسر، فيما سيشارك السوري عمر خريبين كصانع ألعاب لتعويض غياب إسماعيل مطر.

واعترف تين كات بأن لاعبي فريقه يعانون الإرهاق والتعب لتوالي المباريات من دون راحة كافية

وقال في مؤتمر صحافي بعد مباراة الريان: «لست سعيداً للعرض الذي قدمناه في مباراة الريان، وإن كان الفريق قد نجح في الخروج بالنقاط الثلاث.. حقيقة إن اللاعبين مرهقون لأقصى درجة، والطاقم الفني يبذل قصارى جهده لتجهيزهم لما تبقى من مباريات، وإن كنا سنفتقد خدمات مطر وراشد، وهما من العناصر المهمة في تشكيلة الفريق، لكنني بشكل خاص أثق بكل اللاعبين الموجودين معنا في الهند».

وأضاف: «يمكن القول إن الفوز على الريان مرة أخرى وضعنا على الطريق الصحيح، وجدّد آمالنا في بلوغ دور الـ16، وأصبحنا بحاجة إلى ثلاث نقاط من المباراتين المقبلتين للتأهل، وهذا يتطلب أن نحافظ على نسق الأداء والروح القتالية العالية نفسها التي أدينا بها كل المباريات السابقة». وأوضح: «كان من المهم أن نحافظ على تقدمنا بالهدف الذي سجله خريبين، خصوصاً أن الفريق القطري اندفع نحو الهجوم بغية التعادل، لكن لاعبينا تعاملوا بذكاء شديد مع الموقف، ونجحنا أن ننهي المباراة لمصلحتنا».

خريبـين: حصلنا على دفعة معنوية كبيرة

قال لاعب الوحدة السوري، عمر خريبين، إن «فريقه خرج بالأهم أمام الريان، وهو الفوز والحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة بيرسبوليس الإيراني». وأضاف في تصريحات صحافية: «أعتبر أن مباراة الغد هي الأهم في مشوارنا بالبطولة، وستكون مفتاح التأهل للدور الثاني، علينا أن نكون في قمة تركيزنا ونقدم كل ما هو مطلوب منا للخروج بالنتيجة المطلوبة».

وحول كثرة البطاقات التي شهدتها مباراة الوحدة والريان، قال اللاعب السوري: «المباراة كانت لها حسابات خاصة للتأهل، لكن الأجواء خرجت في إطار من الأخوية». وكان الحكم السعودي، محمد العنزي، قد أشهر بطاقته الحمراء في ثلاث مناسبات، إضافة إلى إخراجه البطاقة الصفراء لأربعة لاعبين من الفريقين.

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