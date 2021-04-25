الامارات | عمران والبسطي بطلا «الدراجات الثنائية» لأصحاب الهمم في «ند الشبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن عمران والبسطي بطلا «الدراجات الثنائية» لأصحاب الهمم في «ند الشبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز استشاري أول إدارة السياسات والاستراتيجيات والتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدكتور أحمد عمران، المركز الأول في فئة الدراجات الهوائية ثنائية القيادة لفئة أصحاب الهمم، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية، برفقة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي.

وشارك 30 متسابقاً في فئة أصحاب الهمم، وتمكن «عمران» و«البسطي» من حسم اللقب لصالحهما بزمن قدره 26:50:87 دقيقة، فيما جاء عبدالله البستكي في المركز الثاني بزمن قدره 41:17:33 دقيقة، وحل أحمد سعيد النقبي في المركز الثالث بزمن 41:51:59 دقيقة.

وفي سباق أصحاب الهمم فئة الدراجات الهوائية باليد، توج راشد الظاهري بالمركز الأول محققاً زمناً قدره 26:52:10 دقيقة، وحسين مراد في المركز الثاني بزمن 26:52:33، وبدير عباس الحوسني في المركز الثالث بزمن 26:53:27 دقيقة.

فيما توجت عضو فريق شرطة دبي الكازاخية موخابات أموتزانوفا، بسباق السيدات للدراجات الهوائية لمسافة 75 كلم. ونجحت أموتزانوفا في انتزاع المركز الأول بعدما حققت زمناً قدره 1:59:00:63 ساعة، وحصلت الإيرلندية لورين مولاركي على المركز الثاني محققة زمناً قدره 1:59:01:78 ساعة، والأردنية سماح خالد بطلة 2017 و2019 في المركز الثالث بزمن قدره 2:04:09:31 ساعة. وجاء سباق الفئة المفتوحة الذي شهد مشاركة 65 متسابقة من مختلف الجنسيات ولاعبات الأندية والمنتخب الوطني سريعاً ومثيراً، وتمكن الثنائي أموتزانوفا ولورين من فرض سيطرتهما من البداية وتعميق الفارق الزمني إلى أكثر من أربع دقائق عن المتسابقة سماح خالد التي لم تتمكن من تدارك الموقف، وبالتالي خسارة اللقب.

واحتفظت فرح أحمد المري بلقب سباق فئة الهواة المواطنات الذي شارك فيه 55 متسابقة، إذ تمكنت من إنهاء السباق في زمن قدره 2:04:12:45 ساعة.

واحتلت شهلة الحوسني المركز الثاني بزمن 2:04:13:05 ساعة، وجاءت مريم علي في المركز الثالث بزمن 2:04:13:28.

وشهد سباق الهواة المواطنات منافسة قوية في ظل المستويات المتطورة التي قدمتها العديد من المتسابقات خلال السباق، مثل غاية إبراهيم صاحبة المركز الرابع، وعلياء المهيري صاحبة المركز الخامس، وسارة المازمي وميهناز المهيري وصيفة سباق العام الماضي.

من جانبه، تقدم عبدالله البسطي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعمه الكبير للرياضة، وقال في تصريحات صحافية: «تعد دورة ند الشبا الرياضية من أهم الأحداث الرياضية ليس فقط في رمضان إنما على مدار العام أيضاً لما لها من أبعاد اجتماعية وإنسانية إلى جانب أبعادها الرياضية، كما أنها تجمع الرياضيين من مختلف الجنسيات والفئات والمستويات الرياضية ليشاركوا في حدث رياضي واحد جنباً إلى جنب».

وأضاف: «تهتم الدورة بدعم أصحاب الهمم من خلال دمجهم في المجتمع وإشراكهم في فعاليات رياضية ذات زخم كبير، وتشرفت بأن أرافق الدكتور أحمد عمران لأكون مساعداً له في السباق لتكون تجربة رائعة لنا نحن الاثنين ونحقق المركز الأول سوياً».

كما وجه الدكتور أحمد عمران الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية وقال: «سعداء بمشاركة أصحاب الهمم في سباقات الدراجات، وهو ما يؤكد توجه إمارة دبي في جعل الدراجات صديقة للبيئة، كما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل فئات المجتمع ومشاركتها في كل السباقات».

جوائز أصحاب الهمم

- المركز الأول: 12 ألف درهم.

- المركز الثاني: 9600 درهم.

- المركز الثالث: 7200 درهم.

جوائز الفئة المفتوحة للسيدات

- المركز الأول: 18000 درهم.

- المركز الثاني: 12000 درهم.

- المركز الثالث 9600 درهم.

- المراكز من الرابع إلى التاسع: 3600 درهم.

جوائز فئة الهواة للمواطنات

- المركز الأول: 26400 درهم.

- المركز الثاني: 20400 درهم.

- المركز الثالث 14400 درهم.

- المراكز من الرابع إلى التاسع: 4800 درهم.

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