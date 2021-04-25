الامارات | فتيات بني ياس يسيطرن على ألقاب السيدات في كأس المبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات بني ياس يسيطرن على ألقاب السيدات في كأس المبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء أول من أمس بالصالة الرياضية بنادي بني ياس الرياضي فعاليات بطولة كأس رئيس الدولة للمبارزة لفئة العمومي.

أقيمت البطولة على مدار يومين بمشاركة 82 لاعباً ولاعبة، وشهدت منافسات اليوم الأخير الذي خصص للسيدات سيطرة كاملة لفتيات نادي بني ياس الرياضي بفوزهن بألقاب المسابقات الثلاث الآيبيه والفلوريه والسابر، وحلقت البطلة الاولمبية إيناس بوبكري بلقبي مسابقتي سلاحي الآيبيه والفلوريه، فيما حصدت البطلة إيمان بن شعبان لقب مسابقة سلاح السابر «السيف العربي».

شهد حفل الختام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، ورئيس مجلس إدارة نادي بني ياس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والأمين العام المساعد لهيئة الرياضة عبدالمحسن الدوسري، ورئيس ﺷﺮﻛﺔ ﺑني ياس للألعاب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ سهيل العامري.

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