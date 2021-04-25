الامارات | طارق السيد يقترب من تدريب الحمرية

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد يقترب من تدريب الحمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر أن إدارة نادي الحمرية توصلت لاتفاق نهائي للتعاقد مع المدرب المصري طارق السيد، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بهدف المنافسة على خطف أحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم»: «المدرب السيد أكمل الاتفاق على جميع الأمور بنسبة 90%، ولانية لدى الحمرية تجديد عقود محترفيه الأجانب: البرازيلي لوان سانتوس، والفرنسي فانيفا اندرياتسيما».

يذكر أن نادي الحمرية قدم مباريات مميزة في الموسم الأخير، وكان قريباً من دخول المنافسات بقوة على الصعود، لولا تعرض محترفيه الأجانب إلى الإصابات الطارئة، وبعد إقفال فترة الانتقالات الشتوية، ما جعله يلعب من دون أجانب معظم المباريات

وكان طارق السيد قد قاد دبا الفجيرة في الموسم الذي اختتم، أمس، لكنه لم يستمر مع الفريق، كما قاد البطائح في الموسم قبل الماضي، وكان قريباً من الصعود لولا إلغاء الموسم بسبب جائحة «كورونا»، بينما نجح من قبل في قيادة دبا الفجيرة للصعود لـ«المحترفين».

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