الامارات | «الحبتور» يفوز على «انكورا» في بطولة البولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» يفوز على «انكورا» في بطولة البولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الحبتور للبولو أول فوز له في بطولة شهر أبريل خاتمة بطولات الموسم الحالي، التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتختتم يوم الجمعة المقبل، وجاء على حساب فريق «انكورا». وقال بيان صحافي: «شهدت البطولة التي يشارك فيها ثلاثة فرق هي: (الحبتور وانكورا وهيسكث) وبهانديكاب ستة أهداف مباراة واحدة في اليوم الافتتاحي، حيث لعب فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور أمام فريق انكورا بقيادة خالد العمران، وانتهت المباراة لمصلحة فريق الحبتور بنتيجة أربعة أهداف ونصف هدف مقابل ثلاثة أهداف».

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