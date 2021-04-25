الامارات | خطأ حارس يهدي إيفرتون أول فوز على أرسنال منذ 1996

شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ حارس يهدي إيفرتون أول فوز على أرسنال منذ 1996 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مايكل ارتيتا، عن حارسه الألماني الدولي، بيرند لينو، بعد الهدف الذي أحرزه في مرماه بالخطأ أول من أمس، ما تسبب في فوز إيفرتون على ارسنال بهدف مقابل لا شيء، وهو أول انتصار لإيفرتون على ملعب أرسنال منذ 1996.

وقال ارتيتا في تصريح صحافي: «كلنا نرتكب أخطاء وهذا جزء من كرة القدم». وكان البرازيلي ريتشارلسون، لاعب نادي إيفرتون، وجه في الدقيقة 76 من زمن المباراة كرة عرضية منخفضة وجهها لينو بالخطأ لتسكن شباك فريقه.

وتوقف رصيد أرسنال بعد المباراة عند 46 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل تمكن ايفرتون من تحقيق أول فوز له بعد ست مباريات خاضها أخيراً دون أن يحقق الفوز ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة ويحتل المركز الثامن.

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