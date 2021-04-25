الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
فياريال - برشلونة 18:15
إشبيلية - غرناطة 20:30
أتلتيك بلباو - أتلتيكو 23:00
فيورنتينا - يوفنتوس 17:00
إنترميلان - فيرونا 17:00
أتالانتا - بولونيا 22:45
نهائي كأس الرابطة
مان سيتي - توتنهام 19:30
الدوري المغربي
طنجة - الوداد 02:00
الرجاء - آسفي 02:00
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