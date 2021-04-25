اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فياريال - 18:15

إشبيلية - غرناطة 20:30

أتلتيك بلباو - أتلتيكو 23:00

فيورنتينا - يوفنتوس 17:00

إنترميلان - فيرونا 17:00

أتالانتا - بولونيا 22:45

نهائي كأس الرابطة

مان سيتي - توتنهام 19:30

الدوري المغربي

طنجة - الوداد 02:00

الرجاء - آسفي 02:00

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