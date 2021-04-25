شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: موسيماني استوعب الدرس من مباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجح خلال مواجهة إنبي في علاج الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة سموحة الماضية.

وكان الأهلي حق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني استوعب الدرس من مباراة سموحة، التي خسر فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وكان مركز في المباراة».

وأضاف: «الأهلي بدأ مباراة اليوم بالضغط على انبي منذ الدقيقة الأولى، وكان هناك شراسة هجومية، وهو ما ساعد الفريق على إحراز ثلاثة أهداف في نصف ساعة».