شكرا لقرائتكم خبر عن ريال بيتيس × ريال مدريد: نزيف النقاط مستمر للميرنجي ورقم قياسي غير مسبوق في تاريخ «لا ليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ريال مدريد اهدار النقاط في المراحل الأخيرة من الدوري الإسباني، وسقط الفريق في فخ التعادل السلبي على ملعبه بنتيجة 0-0 ضد ريال بيتيس في مباراة ضمن الجولة 33 من الليجا.

ودخل ريال مدريد هذه المباراة وهو بحاجة لنتيجة الفوز ليستمر في الضغط على أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، لكن رجال المدرب زيدان أهدروا نقطتهم الرابعة من أخر 9 نقاط، ليصبح موقفهم معقد في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وسدد أصحاب الأرض 17 تسديدة طوال المباراة، لكن 5 تسديدات فقط هي من عثرت على الطريق تجاه مرمى الحارس التشيلي كلاوديو برافو الذي تصدى لهم جميعًا.

وحرم إطار المرمى الجناح البرازيلي رودريجو من هدف، لكن الفرص المحققة كانت من نصيب الضيوف الذي لم يكونوا تحت أي ضغط اليوم، فأهدرا بورخا إجليسياس وجويدو رودريجيز أخطر فرصتين في المباراة.



رجل المباراة:

حصد الحارس برافو على أعلى تقييم في المباراة من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من المخضرم التشيلي الذي حافظ على نظافة شباكه وضمن للضيوف نقطة من معقل حامل اللقب.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 71 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي لديه مباراة في هذه الجولة، في حين ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 50 نقطة في المركز السادس، المؤهل للدوري الأوروبي في الموسم القادم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ريال مدريد فشل في تسجيل أي هدف في أخر 4 مباريات لعبها على ملعبه في لا ليجا ضد ريال بيتيس. أسوأ أرقامه التهديفية على الإطلاق ضد خصم على ملعبه في 4 مباريات متتالية بالدوري.

- ريال مدريد سقط في فخ التعادل في 3 من أخر 4 مباريات لعبها في مختلف البطولات. نفس عدد التعادلات السلبية التي حدثت في 68 مباراة سابقة للفريق بمختلف البطولات.

- ريال بيتيس هو الفريق الوحيد في تاريخ الدوري الإسباني الذي حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية كزائر ضد ريال مدريد (فاز 2 وتعادل 2).

- ريال مدريد لم يسجل أي هدف ضد ريال بيتيس في 6 ساعات لعب تقريبًا على ملعبه بالدوري منذ هدف سيرخيو راموس في 12 مارس 2017. بيتيس من وقتها لعب ضد ريال مدريد بـ 4 مدربين مختلفين و4 حراس مرمى مختلفين خلال تلك الفترة. ريال مدريد لم يسجل على الإطلاق.