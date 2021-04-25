شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اشتباك حسام حسن مع رمضان صحبى بمباراة الاتحاد وبيراميدز .. فيديو وصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد لقاء الاتحاد السكندري وفريق بيراميدز مشهد مؤسف بين حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري مع رمضان صبحي لاعب الفريق المنافس، عقب نهاية الشوط الأول من لقاء الفريقين، مساء اليوم السبت، بالدوري المصري الممتاز.

جانب من اشتباك حسام حسن ورمضان صبحى

وبدأت الأزمة بين مدرب الاتحاد ورمضان صبحى، بعدما انفعل حسام حسن على حكم المباراة أحمد الغندور، عقب نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز، بهدف سجله محمد حمدي في الدقيقة 45، وتخيل رمضان أن انفعال مدرب الاتحاد ضده، وهو ما جعله يرد على حسام حسن، ما أشعل الاشبتاك اللفظي بينهما، وكادت الأمور أن تتفاقم لولا تدخل بعض لاعبي بيراميدز وعلى رأسهم عمر جابر.

وكان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أعلن تشكيل فريق الكرة لمباراة الاتحاد السكندري ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة من مساء السبت على استاد الإسكندرية.

جانب من اشتباك حسام حسن ورمضان صبحى

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

جانب من اشتباك حسام حسن ورمضان صبحى

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- محمد حمدي- أحمد سامي- أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- عبدالله السعيد

خط الهجوم: دييجو رولان