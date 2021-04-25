شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: بدلاء الأهلي أثبتوا وجودهم أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة إنبي.

وكان الأهلي حقق الفوز على إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو الأهلي ظهروا بمستوى مميز للغاية في مباراة اليوم، ونجح في حسم اللقاء في النصف ساعة الأولى بإحراز ثلاثة أهداف».

وأضاف: «التركيز كان غايب عن مدافعي إنبي، هو ما تسبب في دخول مرمى الفريق ثلاثة أهداف في تصف ساعة، والمهاجمين كانوا بعيدين عن مستواهم الفني».

وتابع: «الأهلي بدأ من بداية المباراة بالضغط على لاعبي إنبي، وكان هناك شراسة هجومية، لذلم نجحوا في إحراز أكثر من هدف».

وواصل: «بدلاء الأهلي أثبتوا وجودهم في مباراة انبي، وكهربا، لسة بعيد عن مستواه الفني».