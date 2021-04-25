شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على حساب نظيره إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب بتروسبورت بالقاهرة مساء اليوم السبت، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 33 محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 24 في المركز التاسع.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي، في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي:

جدول ترتيب الدوري المصري