شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مواجهات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت ثلاثة مواجهات اليوم السبت 24-4-2021، ضمن مباريات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

والبداية كانت بتعادل ليفربول مع نيوكاسل بهدف لكلاً منهما، فيما حقق تشيلسي فوز مثير على مضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز شيفيلد يونايتد على برايتون بنفس النتيجة.

وفرط الريدز في فرصة ذهبية للتقدم في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، فيما استثمر البلوز نتائج اليوم وتقدم إلى المركز الرابع.

ليصبح ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

مانشستر سيتي 77

مانشستر يونايتد 66

ليستر سيتي 59

تشيلسي 58

وست هام 55

ليفربول 54

توتنهام 53

إيفرتون 52

أرسنال 46

ليدز 46

أستون فيلا 44

وولفرهامبتون 41

كريستال بلاس 38

ساوثهامبتون 36

نيوكاسل 36

برايتون 34

بيرنلي 33

فولهام 27

وست بروميتش 24

شيفيلد يونايتد 17