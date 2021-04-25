شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب ينتقد أداء موسيماني مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد المعلق الرياضي أحمد الطيب أداء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب مباراة الفريق أمام إنبي.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء السبت، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «الأهلي فريق جيد، ولكنه يحتاج إلى مدرب ممتاز من أجل أن يكون الفريق جيد جداً».

وتتوتر العلاقة بين الطيب وجماهير الأهلي على مدار السنوات الماضية والتي شهدت حالة من الشد والجذب بين الطرفين.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 33 عقب فوزه على إنبي اليوم السبت بثلاثية واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.