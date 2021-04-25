شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يلاحق ميسي في صدارة هدافي الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، تصدارة لقائمة هدافي الدوري الإسباني بعد أن تمكن من تسجيل 25 هدف من 31 لقاء خاضه فريقه حتى الآن.

ويحتل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وصافة قائمة هدافي الدوري الإسباني بعدما أحرز 21 هدف، متفوقاً على جيرارد مورينو، لاعب فياريال، الذي يمتلك 20 هدف.

ويظهر لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، في المركز الرابع برصيد 19 هدف، ويحتل يوسف النصيري، لاعب إشبيليه، المركز الخامس بتسجيله 17 هدف.

ومن المنتظر أن تشهد الجولات المقبلة من الدوري الإسباني مباريات قوية وحاسمة نظراً للصراع الثلاثي على الصدارة بين أتلتيكو مدريد وبرلشونة وريال مدريد بالإضافة إلى محاولات إشبيليه للتواجد ضمن المراكز الأولى.