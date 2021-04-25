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بنزيما يلاحق ميسي في صدارة هدافي الدوري الإسباني

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل ليونيل ميسي، لاعب ، تصدارة لقائمة هدافي الدوري الإسباني بعد أن تمكن من تسجيل 25 هدف من 31 لقاء خاضه فريقه حتى الآن.

ويحتل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ، وصافة قائمة هدافي الدوري الإسباني بعدما أحرز 21 هدف، متفوقاً على جيرارد مورينو، لاعب فياريال، الذي يمتلك 20 هدف.

ويظهر لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، في المركز الرابع برصيد 19 هدف، ويحتل يوسف النصيري، لاعب إشبيليه، المركز الخامس بتسجيله 17 هدف.

ومن المنتظر أن تشهد الجولات المقبلة من الدوري الإسباني مباريات قوية وحاسمة نظراً للصراع الثلاثي على الصدارة بين أتلتيكو مدريد وبرلشونة وريال مدريد بالإضافة إلى محاولات إشبيليه للتواجد ضمن المراكز الأولى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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