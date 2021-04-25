شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصحح مساره في الدوري بثلاثية في شباك إنبى .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزا هاما وغاليا على فريق إنبي بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد بتروسبورت معقل الفريق البترولي ضمن منافسات مؤجلات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي بهذ الفوز ارتفع رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 36 نقطة ولكن الأهلي يتبقى له مباراتين حال فوزه يتحطى الزمالك بفارق 3 نقاط.

وبدأ الأهلي بشراسة هجومية خاصة وأنه سجل هدفين في الثلاث دقائق الأولى من عمر الشوط الأول عن طريق حسين الشحات عند الثانية 30.

وعند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عزز محمد شريف تقدم الأهلي بهدف ثاني بعدما استلم كرة طولية داخل منطقة جزاء إنبي ليسدد الكرة بقوة في شباك الفريق البترولي. وسجل محمد مجدي قفشة هدف ثالث للأهلي ولكن حكنم اللقاء لم يحستبه بداعي التسلل الذي أكدت تقنية الفيديو صحة قراره، كما أكدت تقنية الفيديو عدم صحة هدف إنبي الذي سجله مصطفى شلبي في الدقيقة 35 لوجود لمسة يد.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيتقين سجل عمرو السولية هدفا صاوخيا عالميا في شباك محمود جاد بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من محمد مجدي قفشة ليسددها لاعب وسط الأهلي صاروخا في شباك حارس الفريق البترولي

وحاول فريق إنبى العودة للقاء سواء بتنفيذ الهجمات من العمق أو الأطراف خاصة وأن كريم فؤاد يمتلك مهارة عالية سواء في إرسال الكرات العرضية داخل منقطة جزاء الأهلي أو المرواغة وتمرير الكرة خلف دفاعات الأهلي.

وبعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء بدأ الأهلي يمرر الكرة بشكل متواصل سواء بعرض أو طول الملعب في محاولة من لاعبي الأحمر بسحب لاعبو إنبي وإرسال الكرات الطولية خلف دفاعات إنبى متسغلين سرعات محمد شريف الذي بدأ يتألق بشكل مباشر مع الأحمر خاصة منذ لقاء القمة السابق والذي تمكن هذا اللاعب الواعد بتسجيل هدفين.

وضاع الهدف الثالث للاهلي عند الدقيقة 25 بعدما أرسل محمد قفشة كرة عرضية من خطأ مباشر احتبسه حكم اللقاء من الجانب الأيمن المتقدم للأهلي، لتصل لرأس محمو كهربا الذي ضربها بشكل ضغيف في مكان حارس مرمى إنبى.

وعند الددقيقة 29 من عمر الشوط الأول أضاع الأهلي هدفا ثالثا بعدما استلم محمد مجدي قفشة الكرة داخل منطقة جزاء إنبى وسددها أرضية لتلمس اليد اليمنى لحارس الفريق البترولي وتمر في طريقها للشباك ولكن يتدخل رامي صبري ويبعد الكرة عن منطقة جزاءه.

وعند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول ألغى حكم اللقاء هدفا لفريق إنبى بعدما لجأ محمود عاشور لتقنية الفيديو وتبين أن مصطفى شلبي لاعب إنبى لمس الكرة بيديه اليسرى عن تعمد قبل أن يسكننها في شباك الشناوي، لينهى حكم اللقاء اللعبة بإشهار إنذارا في وجه لاعب إنبى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيتقين سجل عمرو السولية هدفا صاوخيا عالميا في شباك محمود جاد بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من محمد مجدي قفشة ليسددها لاعب وسط الأهلي صاروخا في شباك حارس الفريق البترولي

وفي الشوط الثاني نجح فريق إنبى بتعديل النتيجة وتقليص الفارق أمام الأهلي بعدما سجل رامي هدفا في شباك محمد الشناوي بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء عند الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني بعدما لجأ لتقنية الفيديو الذي أكد عرقة سعد سمير لمدافع إنبى رامي صبري.

وتراجع النادي الأهلي خلال الشوط الثاني وسط ملعبه وبدأ الفريق البترولي يبحث عن تعويض الفارق والعودة مجددا للمباراة بهدف ثاني خاصة وأن الأهلي تراجع بشكل ملحوظ واعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق الأطراف أو العمق للمهاجم صلاح محسن الذي شارك في الشوط الثاني بدلا من محمد شريف.

واستمر انكماش الأهلي في منقطة وسط ملعبه بشكل متواصل حتى الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني باستناء هجمة كهربا الذي أضاع هدفا محققا بعدما استقبل الكرة العرضية داخل منقطة جزاء الفريق البترولي ولكن كهربا سدد الكرة خارج الملعب.

وظهر إنبى بشكل مميز خاصة بعدما أشرك حلمي طولان مهاب ياسر الذي يعد عملة كروية شبية لدور محمد مجدي قفشة مع الأهلي، حيث استطاع اللاعب البديل للفريق البترولي بتمرير الكرة بطول وعرض الملعب وصناعة الفرص خلف دفاعات الأهلي وامتصاص الكرة بشكل مميز، والحفاظ عليها لفترة طولية.

وأجرى موسيماني 3 تغييرات دفعة واحدة، بإخراج عمرو السولية أحمد رمضان وكهربا، وأشرك طاهر محمد طاهر وأليو ديانج وناصر ماهر، وكان المدرب الجنوب أفريقي أجرى تغيرا في أول الشوط الثاني بإخراج محمد شريف ونزول صلاح محسن، وأجرى تغييرا خامسا قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق بخروج محمد مجدي قفشة وإشراك وليد سليمان.

وشهدت الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني الخطورة الثانية للأهلى بعدما انفرد طاهر محمد طاهر بالمرمى بعدما استلم الكرة من صلاح محسن ولكن الأول سدد الكرة في المكان المتركز فيه حارس الفريق البترولي. وأضاع محمد مجدي قفشة هدفا محققا عند الدقيقة 75 بعدما انفرد بحارس الفريق البترولي وسدد الكرة في جسد محمود جاد.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق إنبي في المباراة المقرر انطلاقها التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- رامي ربيعة- سعد سمير- أحمد كوكا

الوسط: عمرو السولية- أكرم توفيق- محمد مجدي قفشة

الهجوم: كهربا- حسين الشحات- محمد شريف