أخضر المبارزة بطشقند استعدادا للآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة المنتخب السعودي للمبارزة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، للمشاركة في البطولة الآسيوية للمبارزة (عمومي) التي ستنطلق اليوم. وتضم البعثة اللاعبين أحمد القديحي (سلاح السيبر) وجواد الداود (سلاح الآبيه) إضافة إلى المدربين محمد فؤاد والسنغالي كيتا. وخضع أفراد البعثة إلى الفحوصات الاحترازية لفيروس كورونا فور وصولهم إلى مقر إقامة الوفود، وظهرت النتائج سلبية لجميع العينات. ويستهل القديحي والداود مشوارهما في البطولة اليوم، بعد أن استعدا بمعسكرين في تبوك والدمام.

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