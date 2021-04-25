وسائل إعلام برتغالية تؤكد مفاوضة الهلال لموسى

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وبينت صحيفة Record أن عرض الهلال للاعب وصل إلى 15 مليون يورو لمدة 3 سنوات، وسط وجود رغبة من قبل ناديه البرتغالي في تجديد عقده مواسم أخرى، مبينة أن اللاعب يفضل الرحيل عن بورتو.
كما أكدت قناة Tvi24 البرتغالية اقتراب ماريجا من الهلال.
أيضا تصدرعرض الهلال للاعب غلاف صحيفة Record البرتغالية، وقالت في عنوانها الرئيسي «موسى ماريجا للهلال نهاية الموسم بتكلفة (صفر)، في إشارة إلى عدم استفادة بورتو من الصفقة بعد دخول اللاعب الفترة الأخرى.
وذكرت صحيفة Tutto Mercato البرتغالية قيمة الانتقال بالريال السعودي، وقالت إن راتب اللاعب السنوي سيكون 18.8 مليون ريال سنويا لمدة 3 سنوات، وسيحصل على 56.4 مليون ريال في السنوات الثلاث.
ودخل اللاعب قائمة خامس هدافي الفريق البرتغالي التاريخيين مناصفة مع اللاعب رادميل فالكاو برصيد 72 هدفا.
وظهر المدرج الهلالي متفائلا بإبرام الصفقة، مستعيدا ذاكرة تعاقد الهلال مع البرازيلي كارلوس إدواردو 2015، الذي قدم إلى الهلال من بورتو بعد إعارة إلى نيس الفرنسي، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق حتى أصبح عنصرا مهما وهدافا تاريخيا عندما سجل 61 هدفا، قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى شباب الأهلي دبي موسم 2020.
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