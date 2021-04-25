شكرا لقرائتكم خبر التعاون يخطط لمطاردة الاتحاد بالفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مباراة مقدمة من الجولة الـ 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستضيف التعاون نظيره الفتح في العاشرة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويدخل التعاون المنتشي بتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وهو يبحث عن المزاحمة على المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا، حيث يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 41، حيث إن الفارق بينه وبين المركز الثالث الذي يحتله الاتحاد 5 نقاط يريد تقليصها اليوم إلى نقطة وحيدة، علما أن التعاون يملك فرصة أخرى تؤهله للعب المباشر بدوري أبطال آسيا حال فوزه على الفيصلي في نهائي كأس الملك.

من جانبه، يسعى الفتح صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة لمواصلة توغله نحو مراكز الوسط.

وكان الفتح تعادل في آخر لقاءاته مع ضمك، ويحاول اليوم استعادة نغمة الانتصارات من جديد لتحسين موقعه في سلم الترتيب، ورد اعتباره أمام مضيفه الذي تغلب عليه في مناسبتين هذا الموسم، خصوصاً وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة.

وسبق للفريقين أن التقيا هذا الموسم مرتين، ففي الدور الأول للدوري فاز التعاون 2/ 1، كما فاز أيضا على الفتح في الدور نصف النهائي لكأس الملك 3/ 2، لكن الاشتباك بينهما في الدوري لا يزال قائما، حيث التقيا بالدوري 21 مرة، تبادلا خلالها الفوز بواقع 7 انتصارات لكل منهما، فيما حسم التعادل 7 مباريات أخرى.