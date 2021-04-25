أخضر السلة يستعد لعربية الناشئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظم المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين في معسكر داخلي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية الـ19 المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 28 / 11 إلى 8 / 12 / 1442هـ. وضمت قائمة الأخضر 22 لاعبا هم: سيف مجرشي، إبراهيم قطان، أسر بخاري، عبدالرحمن محفوظ، رائد البلوي (الأهلي)، محمد سابوي، هارون هاشم (الوحدة)، حسان الهوساوي، محمد الهوساوي، أمجد عبدالوهاب (أحد)، محمد البيشي، نواف الشمري (الهلال)، إياد الطويل (النصر)، خليفة الدوسري، عبدالرحمن الخوالدة (النهضة)، سالم البرير، عبدالباري العليان (الفتح)، حسن الخلف، مؤمل إقبال (السلام)، مهدي الزريقي (النور)، محمد الخاطر (مضر)، وروح عيسى (الصفا).



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